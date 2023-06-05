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MAYIS AYI ENFLASYON 2023 | Enflasyon oranı belli oldu - TÜİK Mayıs enflasyonu aylık, yıllık ne kadar oldu? Mayıs TEFE TÜFE

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Merakla beklenen ve ekonomiyi hem iç piyasalarda hem de altın, dolar gibi kurlarda önemli ölçüde etkileyen, kira artış oranı, asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşı gibi birçok alanda belirleyici rol oynayan enflasyon oranının MAyıs ayında yüzde kaç açıklandığı merak ediliyor. Peki TÜİK Mayıs enflasyonu aylık, yıllık ne kadar oldu? Mayıs TEFE TÜFE oranları ve 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00
MAYIS AYI ENFLASYON 2023 | Enflasyon oranı belli oldu - TÜİK Mayıs enflasyonu aylık, yıllık ne kadar oldu? Mayıs TEFE TÜFE

MAYIS AYI ENFLASYON 2023 | Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yılın 5. enflasyon verisi, asgari ücret zammı, memur ve emekli maaş farkı, kira artış oranı gibi birçok alanda etkili olacakken yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında TÜİK Mayıs enflasyonu aylık, yıllık ne kadar oldu? Mayıs TEFE TÜFE konularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

TÜİK 2023 MAYIS ENFLASYONU AYLIK NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 Mayıs enflasyonu aylık 0,04 oldu.

TÜİK 2023 MAYIS ENFLASYONU YILLIK NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yıllık enflasyon da belli oldu. Buna göre, yıllık enflasyon ise %39,59 olarak açıklandı.

TÜİK 2023 MAYIS ÜFE-TEFE-TÜFE ORANLARI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,70, aylık %3,60 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2023

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