MAYIS AYI ENFLASYON 2023 | Enflasyon oranı belli oldu - TÜİK Mayıs enflasyonu aylık, yıllık ne kadar oldu? Mayıs TEFE TÜFE

MAYIS AYI ENFLASYON 2023 | Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yılın 5. enflasyon verisi, asgari ücret zammı, memur ve emekli maaş farkı, kira artış oranı gibi birçok alanda etkili olacakken yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında TÜİK Mayıs enflasyonu aylık, yıllık ne kadar oldu? Mayıs TEFE TÜFE konularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

TÜİK 2023 MAYIS ENFLASYONU AYLIK NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 Mayıs enflasyonu aylık 0,04 oldu.

TÜİK 2023 MAYIS ENFLASYONU YILLIK NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yıllık enflasyon da belli oldu. Buna göre, yıllık enflasyon ise %39,59 olarak açıklandı.

TÜİK 2023 MAYIS ÜFE-TEFE-TÜFE ORANLARI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2023



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2023



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,70, aylık %3,60 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2023

