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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI | Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi kaç vade, kimler başvurabilir? Ne zaman yürürlüğe girecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni evli genç çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisinin detayları merak ediliyor. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda duyurulan seçim vaatlerinden bir tanesi olan evlilik kredisi hakkında arama motorlarında 'Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi kaç vade, kimler başvurabilir? Ne zaman yürürlüğe girecek?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte faizsiz evlilik kredisi detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:01 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 08:23
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI | Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi kaç vade, kimler başvurabilir? Ne zaman yürürlüğe girecek?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI | AK Parti'nin seçim vaatlerinden bir tanesi olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan evlilik kredisi, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Gençleri evliliğe teşvik etmek ve ekonomik anlamda ferahlatmak amacıyla yeni evlenen gençlere, devlet destekli faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi hakkında arama motorlarında Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi kaç vade, kimler başvurabilir? Ne zaman yürürlüğe girecek? sorgulamaları yapılıyor. İşte merak edilenler ve faizsiz evlilik kredisi detayları...

DEVLET DESTEKLİ FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ VADE?

Detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda duyurduğu devlet destekli evlilik kredisinde, yeni evlenen gençlere 150 bin lira kredi verileceği açıklandı. 24 ay geri ödemesiz krediye 48 ay (4 yıl) vade yapılacak. Sıfır faizli evlilik kredisinin Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verileceği öğrenildi. Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

DEVLET DESTEKLİ FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ak Parti'nin sçeim vaadi olan devlet destekli evlilik kredisinin yeni evlenen genç çiftlere verileceği açıklandı. Ancak başvuru şartları henüz açıklanmadı. Öte yandan, Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

DEVLET DESTEKLİ FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Devlet destekli faizsiz evlilik kredisinin ne zaman yürürlüğe gireceği ile ilgili açıklama yapılmadı. Seçimlerden sonra, AK Parti'nin seçilmesi halinde hayata geçirilmesi beklenen proje ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

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