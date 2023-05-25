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ASSASIN'S CREED MIRAGE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU! Assasin's Creed ne zaman çıkacak? Hangi plaformlarda olacak?

Dünyaca ünlü oyun şirketi Ubisoft, sevilen oyun serisi Assasin's Creed'in yeni oyunu Mirage'ın çıkış tarihini açıkladı. Oyunun fiyatı, çıkacağı platformlar ve detayları merak ediliyor. Peki, Assasin's Creed Mirage ne zaman çıkacak? Assasin's Creed son oyunu fiyatı ne? Assasin's Creed Mirage hangi platformlarda olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 17:50
ASSASIN'S CREED MIRAGE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU! Assasin's Creed ne zaman çıkacak? Hangi plaformlarda olacak?

ASSASIN'S CREED'İN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI! - Düyaca ünlü Assasin's Creed serisinin son oyunu Assasin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi Ubisoft tarafından duyuruldu. Oyunseverler bu haberin ardından detayları araştırıyor. Peki, Peki, Assasin's Creed Mirage ne zaman çıkacak? Assasin's Creed son oyunu fiyatı ne? Assasin's Creed Mirage hangi platformlarda olacak?

ASSASIN'S CREED MIRAGE NE ZAMAN ÇIKACAK? FİYATI NE? HANGİ PLATFORMLARDA OLACAK?

Assasin's Creed Mirage, 12 Ekim 2023'te çıkış yapıyor. PS4/5, Xbox, PC üzerinden yayınlanacağı duyurulan oyunun ön sipariş fiyatı Ubisoft'un resmi sitesinde 589 TL olarak gözüküyor.

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