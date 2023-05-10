YÖK'TEN DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN | 2023 YÖK ek kontenjan şartları neler, hangi üniversiteleri kapsıyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem felaketi, 50 biden fazla insanımızın ölümüne neden olurken 11 ilde çok sayıda bina ağır ve orta düzeyde hasar aldı. Deprem çadırlara ve konteyner kentlere yerleştirilen depremzede vatandaşlar hayatlarına buralarda devam etmeye çalışırken depremde en büyük zararı gören alanlardan birisi de eğitim oldu. Öğrenciler eğitim hayatına bir süre ara vermek zorunda kalırken YÖK, üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencilere ek kontenjan ayrılacağını duyurdu. Peki 2023 YÖK ek kontenjan şartları neler, hangi üniversiteleri kapsıyor? İşte merak edilenler...

2023 YÖK DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN ŞARTLARI NELER?

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

Yani ek kontenjandan yararlanabilmek için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında olan iller ya da Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet ediyor olmak,

Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olmamak,

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmamak,

Üniversite öğrenciliğinden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş olmamak.

2023 YÖK DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN HANGİ ÜNİVERSİTELERİ KAPSIYOR?

Karar kapsamında deprem bölgesindeki Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri bulunuyor.

Depremzede adaylar tercih sayısına bağlı olarak ve önceliklerine göre tercih sırasını gözeterek, genel kontenjanlarla birlikte kendilerine ayrılan ilave kontenjan kapsamındaki programlardan tercih yapabilecek.

Bu kontenjanların dışında vakıf üniversitelerindeki her bir programa, 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsamı dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.

Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.