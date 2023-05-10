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YÖK'TEN DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN | 2023 YÖK ek kontenjan şartları neler, hangi üniversiteleri kapsıyor?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Kahramanmaraş'ta meydana gelerek 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan iki büyük depremin ardından depremzede öğrencilere ek kontenjan ayrılması konusunda detayları açıkladı. Bazı devlet ve vakıf üniversitelerini kapsayan kararın ardından arama motorlarında '2023 YÖK ek kontenjan şartları neler, hangi üniversiteleri kapsıyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:00
YÖK'TEN DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN | 2023 YÖK ek kontenjan şartları neler, hangi üniversiteleri kapsıyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem felaketi, 50 biden fazla insanımızın ölümüne neden olurken 11 ilde çok sayıda bina ağır ve orta düzeyde hasar aldı. Deprem çadırlara ve konteyner kentlere yerleştirilen depremzede vatandaşlar hayatlarına buralarda devam etmeye çalışırken depremde en büyük zararı gören alanlardan birisi de eğitim oldu. Öğrenciler eğitim hayatına bir süre ara vermek zorunda kalırken YÖK, üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencilere ek kontenjan ayrılacağını duyurdu. Peki 2023 YÖK ek kontenjan şartları neler, hangi üniversiteleri kapsıyor? İşte merak edilenler...

2023 YÖK DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN ŞARTLARI NELER?

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

Yani ek kontenjandan yararlanabilmek için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

  • Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında olan iller ya da Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet ediyor olmak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olmamak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmamak,
  • Üniversite öğrenciliğinden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş olmamak.

2023 YÖK DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN HANGİ ÜNİVERSİTELERİ KAPSIYOR?

Karar kapsamında deprem bölgesindeki Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri bulunuyor.

Depremzede adaylar tercih sayısına bağlı olarak ve önceliklerine göre tercih sırasını gözeterek, genel kontenjanlarla birlikte kendilerine ayrılan ilave kontenjan kapsamındaki programlardan tercih yapabilecek.

Bu kontenjanların dışında vakıf üniversitelerindeki her bir programa, 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsamı dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.

Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.

  • Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
  • Adıyaman Üniversitesi,
  • Çukurova Üniversitesi,
  • Dicle Üniversitesi,
  • Fırat Üniversitesi,
  • Gaziantep Üniversitesi,
  • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
  • Harran Üniversitesi,
  • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
  • İnönü Üniversitesi,
  • İskenderun Teknik Üniversitesi,
  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
  • Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi,
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
  • Malatya Turgut Özal Üniversitesi,
  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

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