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TARİHTE BUGÜN: 1556 MARMARA DENİZİ DEPREMİ | İstanbul'da yaşanan o deprem

10 Mayıs 1556 yılında Marmara denizinde meydana gelen deprem, Marmara'nın kuzey sahilleri, İstanbul ve Bursa'da hissedilmişti. Tarihte bugün yani 10 Mayıs 1556 yılında meydana gelen depremin detayları haberimizde yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:00
TARİHTE BUGÜN: 1556 MARMARA DENİZİ DEPREMİ | İstanbul'da yaşanan o deprem

10 Mayıs 1556 Marmara Denizi depremi orta Marmara Denizi'nin kuzey sahilleri, İstanbul ve Bursa'da hissedilmişti. Deprem, Marmara Denizi'nin doğu kısmında, Orta Sırt Kuzey Fayı'nda meydana gelmiştir. Tarihte büyük bir yeri olan bu deprem ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

7.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde olduğu hesaplanan 1556 Marmara Denizi depreminin ardından aynı fay üzerinde 200-300 yıl aralıklarla depremler meydana gelmiştir. Fayın o noktasında meydana gelen bu deprem dizisinin bir evvelkisi 1346 depreminde yaşanmıştır. bir sonraki ise 1766 Büyük İstanbul Depremi'nde görülmüştür. Deprem, güneşin batmasından sonra çok şiddetli bir rüzgarla birlikte gerçekleşmiştir. İstanbul'daki zararlar arasında Fatih Camii, Ayasofya Camii ve surlarda hasar olduğu kaydedilmiştir. 1556 depremi, 989 ve 1509 depremleri kadar çok İstanbul'a zarar vermemiştir ancak 10 Mayıs 1556 tarihinde Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, tarihteki en büyük İstanbul depremlerinden biridir. Deprem, İstanbul'da ve çevresinde büyük yıkımlara ve kayıplara neden olmuştur.

Depremin merkez üssü, bugünkü İstanbul Boğazı'nın güney girişi yakınlarındaki Adalar açıklarındaydı. Deprem sonrasında, Büyükçekmece, Silivri, Çorlu ve Tekirdağ gibi birçok yerleşim yerinde büyük hasarlar meydana gelmiştir. Yaklaşık olarak 10.000 kişinin hayatını kaybettiği bu deprem, tarihteki en yıkıcı doğal afetlerden biridir.

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