OY VERME SAATLERİ 2023 | 14 Mayıs oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? - En son kaçta oy verilebilir?

OY VERME SAATLERİ 2023 | 2023 Türkiye Genel Seçimleri ile 28. Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimlerde dikkat edilmesi gereken birçok mokta bulunuyor. Özellikle bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan Z Kuşağı, oy verirken yapılması gerekenleri araştırırken hangi saatler arasında oy kullanılabileceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 14 Mayıs oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? - En son kaçta oy verilebilir? İşte detaylar...

14 MAYIS OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.

EN SON SAAT KAÇTA OY VERİLEBİLİR?

Son oy verme işleminin saat 17.00'de tamamlanması gerekiyor. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.