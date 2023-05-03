Haberler Haberler TABİİ NEDİR, NASIL İZLENİR? | TRT Tabii ücretli mi, üyelik ne kadar? - Tabii dijital nasıl üye olunur?

TABİİ NEDİR, NASIL İZLENİR? | TRT Tabii ücretli mi, üyelik ne kadar? - Tabii dijital nasıl üye olunur?

TRT uluslararası dijital film ve dizi izleme platformu Tabii'yi kamuoyuna duyurdu. Yerli Netflix olarak tanımlanan ve 5 farklı dil ile 25 ülkede yayın yapacak olan Tabii ile ilgili arama motorlarında 'Tabii nedir, nasıl izlenir? TRT Tabii ücretli mi, üyelik ne kadar? - Tabii nasıl üye olunur?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:10
TABİİ NEDİR, NASIL İZLENİR? | TRT Tabii ücretli mi, üyelik ne kadar? - Tabii dijital nasıl üye olunur?

TRT TABİİ DİJİTAL | TRT'nin 25 ülkede ve 5 farklı dilde geliştirilen uluslararası film ve dizi platformu Tabii kullanıma sunuluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz #tabii'nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. #tabii Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurduğu Tabii hakkında araştırmalar başladı. Peki Tabii nedir, nasıl izlenir? TRT Tabii ücretli mi, üyelik ne kadar? - Tabii dijital nasıl üye olunur? Detaylar haberimizde...

TRT TABİİ NEDİR?

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii, Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılan Tanıtım Gecesi ile kamuoyuna tanıtıldı.. Birçok içerik, yüksek kaliteli altyazı ve dublaj seçenekleri ile izleyicisine ulaşacak olan uluslararası dijital platformu tabii, büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz 'Tabii'nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. 'Tabii' Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, ÜYELİK NE KADAR?

TRT Tabii, 7 mayısta izleyicilere sunulacak. 2023'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. Başlangıçta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.

TABİİ DİJİTAL NASIL ÜYE OLUNUR?

TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak 7 Mayıs'tan itibaren izleyebilirsiniz.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer bulacak. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut olacak.

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