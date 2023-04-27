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YKS BAŞVURUSU SON DAKİKA 📌 | YKS son başvuru tarihi ne? ÖSYM'den YKS açıklaması

YKS SON DAKİKA - Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM, hatalı ve eksik sınav ücreti işlemleri ile ilgili son tarihi paylaştı. Bu açıklamanın ardında adaylar arama motorlarında detayları araştırmaya başladı. Peki, YKS başvurusu ne zaman tamamlanacak? Eksik veya hatalı ödeme yapanlar için son tarih ne? İşte YKS son başvuru tarihi detayları....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 10:39 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 10:40
YKS BAŞVURUSU SON DAKİKA 📌 | YKS son başvuru tarihi ne? ÖSYM'den YKS açıklaması

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE? - Milyonlarca adayın üniversite hayallerini gerçekleştirmek için gireceği YKS ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM, eksik ve hatalı ödeme yapanlar için açıklama yayımladı. Peki, YKS başvurusu ne zaman tamamlanacak? Eksik veya hatalı ödeme yapanlar için son tarih ne?

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihli depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkânı verilmiştir. Bu adaylardan sınava girmek isteyenler, 26 Nisan 2023 saat 11.00'den, 27 Nisan 2023 saat 23.59'a kadar https://ais.osym.gov.tr adresinde 'depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini' belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Ayrıca, 2023-YKS Başvuru/geç başvuru sürelerinde başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylara da başvurularını tamamlama imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda olup sınava girmek isteyen adaylar, 26 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00'den 27 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar https://odeme.osym.gov.tr adresinden sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların belirtilen işlemleri yapmamaları halinde başvuruları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir." ifadeleri ile YKS son başvuru tarihi detayları belirtilmiştir.

YKS İÇİN REKOR BAŞVURU!

ÖSYM Başkanlığı, 17-18 Haziran'da yapılacak YKS Sınavı'na yapışan başvuru sayısını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, bu sene Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023 YKS'ye rekor başvuru yapıldığı ifade edildi. YKS'nin 1'inci oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 kişi, 2'nci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 kişi ve 3'üncü oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 335 bin 786 üniversite adayı başvuru yaptı. Toplamda 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda uygulanacak olan sınavda 1 milyon 97 bin 82 görevli yer alacak ve sınavlarda görev alan personellere her bir sınav için ayrı ödeme yapılacak.

ÖSYM - YKS BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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