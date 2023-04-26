SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ 2023 CANLI - 10 bin 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ 2023 CANLI | Sağlık Bakanlığı, çeşitli branşlarda 10 bin 900 personeli bünyesine katacağını duyurmasının ardından İŞKUR üzerinden yapılan başvurular sona erdi. Kura çekimi ile yapılacak olan alımlar için adayların heyecanlı bekleyişi sürerken Bakanlık, çekiliş tarihini 25 Nisan Salı 2023 olarak duyurdu. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

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3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." dedi. Buna göre, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Kuraların çekimine Ankara'da, noter huzurunda sabah 09.00'da başlanacak ve çekiliş saat 18.00'de sona erecek.

10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI

✔İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.

✔Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek.

✔Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

✔Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;

✔Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar;

✔Ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç);

✔Atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar;

✔Göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar;

✔İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.