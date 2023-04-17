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KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER | Kadir Gecesi Kuran'da hangi ayette, surede geçiyor? - Kadir Gecesi ayet ve hadisleri

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, İslamiyet'te 'bin aydan daha hayırlı' olarak geçtiğinden Müslümanlar bu önemli geceyi çeşitli ibadetlerle geçiriyor. Ramazan ayının son günlerinde eda edilen Kadir Gecesi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Kadir Gecesi ile ilgili ayet ve hadisler, Kadir Gecesi Kuran'da hangi ayette, surede geçiyor? - Kadir Gecesi ayet ve hadisleri' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:01
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER | Kadir Gecesi Kuran'da hangi ayette, surede geçiyor? - Kadir Gecesi ayet ve hadisleri

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER | İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi, inanışa göre Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirilmeye başlandığı zamandır. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gün, Müslümanlar için tövbe etmek, namaz kılmak, iyilik ve yardımseverlikte bulunmak Kur'an okumak gibi eylemlerle taçlandırılır. Peki Kadir Gecesi Kuran'da hangi ayette, surede geçiyor? İşte Kadir Gecesi ayet ve hadisleri...

KADİR GECESİ KURAN'DA HANGİ AYETTE, SUREDE GEÇİYOR?

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu.

Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.

Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. (Bakara,2)

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. (Bakara, 185)

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de:

"«Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: "Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi." (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

Hazret-i Ayşe'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8)

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