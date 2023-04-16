Haberler Haberler ALES-1 SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2023-ALES 1 kaç soru, kaç dakika?

ALES-1 SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2023-ALES 1 kaç soru, kaç dakika?

ÖSYM'nin 2023 yılı için ilk kez düzenleyeceği ALES için geri sayım sona erdi. 16 Nisan Pazar günü yapılacak sınava katılacak binlerce aday, lisansüstü eğitim görmek için yarışacak. Sınava saatler kala arama motorlarında araştırılan ALES-1 son giriş saati kaç? 2023-ALES 1 saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2023 ALES 1 kaç soru, kaç dakika? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:10
ALES-1 SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2023-ALES 1 kaç soru, kaç dakika?

ALES'in 2023 yılında düzenlenen ilk oturumu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM'nin lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için düzenlediği ALES'in ilk oturumu, 16 Nisan Pazar günü düzenlenecek. 2023 yılının ilk ALES sınavına saatler kala adaylar, ALES-1 son giriş saati kaç? ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2023-ALES/1 kaç dakika sürüyor? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ALES 1 SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Başvuruların 13 Mart tarihinde tamamlandığı yılın ilk ALES sınavı ALES/1, 16 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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ALES/1 KAÇTA SAAT BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 12.45'te sona erecek.

2023 ALES SINAV YERİ ÖĞRENME VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 ALES 1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES'in bu yıl içinde ilk kez yapılacak olan oturumu için adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES 1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 2023 ALES/1 sonuçlar 10 Mayıs 2023'te adayların erişimine açılacak.

2023-ALES/1 ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

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