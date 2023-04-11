EYT'LİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI? | EYT'lilere ilk maaş ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın beklediği yasa tasarısı mecliste onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlandı. Milyonlarca emekli adayının beklediği haberin gelmesiyle birlikte başvurular da yapıldı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala EYT başvurularının ne zaman sonuçlanacağını merak edenler, bayram ikramiyesi alıp alamayacağını sorguluyor. Peki EYT'liye bayram ikramiyesi var mı? EYT'lilere ilk maaş ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

EYT'LİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Mart ayında emekli olan EYT'liler, ilk emekli maaşlarına nisan ayında kavuşacak. Bunun yanı sıra emekli olmaları dolayısıyla işyerlerinden kıdem tazminatı da alacak EYT'liler, emekli maaşını aldıkları bankalardan 8 bin 500 TL'ye kadar maaş promosyonu ödemesi alabilecek. EYT'lilere nisan ayında Ramazan Bayramı dolayısıyla da bayram ikramiyesi ödenecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanun düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 3 Mart 2023 tarihinde kabul edildi. EYT yasası Resmi Gazete yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

İlk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li hemen emekli olabilirken, toplamda 5 milyon çalışan EYT yasasıyla emeklilik hakkına kavuşacak.

Mart ayında emekli olan EYT'liler nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. BAĞ-KUR'lular ise nisan ayının 25 ile 28 arasında maaşlarına alacak.

EYT'LİLERE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Emekli olan EYT'liler çalıştıkları işyerinden kıdem tazminatı alacak.

Öte yandan EYT'liler, 3 yıl maaş taahhüdü verdikleri bankadan bir kereye mahsus 8 bin 500 TL'ye kadar maaş promosyonu alabilecek.

Emeklilerin, emekli maaşını taşıdıkları bankalardan düşük faizli kredi alma imkanları da bulunuyor.

Ocak ve şubat ayında hesaplanan enflasyon verileri ile şimdiden 2023 Temmuz ayında emekli maaşına yüzde 30 zam yapılacak.

Ek olarak iki dini bayram öncesi emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi geçen yıl 1100 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise 1500 ile 2 bin TL arasında olması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2023 yılı Nisan ayı için ödemeler şöyle:

SSK EMEKLİSİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan Cuma 2023,

Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan Cumartesi 2023,

Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan Pazar 2023 tarihlerinde bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacaktır.

BAĞKUR EMEKLİSİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan Pazartesi 2023,

Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan Salı 2023 tarihlerinde bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacaktır.

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

EYT ŞARTLARI NELER? EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

SSK EYT ŞARTLARI

👉5.000 gün primi tamamlamak,

👉Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

👉Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

👉Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

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