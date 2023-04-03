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MART ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI - TÜİK Mart 2023 enflasyon rakamları ne kadar oldu? | TEFE - ÜFE - TÜFE oranları

Mart ayı enflasyon rakamları için bekleyiş sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün üçüncü verisi olan Mart ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. İç piyasaya yön veren enflasyon rakamları ile birlikte TEFE, ÜFE ve TÜFE değerleri de açıklandı. İşte TÜİK Mart 2023 enflasyon rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:47
MART ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI - TÜİK Mart 2023 enflasyon rakamları ne kadar oldu? | TEFE - ÜFE - TÜFE oranları

TÜİK 2023 MART ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI | Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin eflasyon verilerini açıkladı. 2023'ün üçüncü enflayon verisi olan Mart rakamları, kira artış oranının yanı sıra yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı, memur ve emekli zammı, engelli, dul, yetim maaşı zamları gibi birçok konuda öneme sahip. İşte Mart ayına ilişkin enflasyon verileri...

TÜİK MART 2023 ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında aylık enflasyon 2,29 yıllık ise yüzde 50,51 oldu.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

2023 yılında Şubat enflasyonu yüzde 3,15 olarak belirlendi. Yıllık oran ise yüzde 55,18 olarak açıklandı.

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TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.


TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu.


TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,30 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).


TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2023

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

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