45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA | 2023 MEB öğretmen atamaları ne zaman? - Ön başvuru tarihleri, başvuru takvimi ve ekranı

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması için yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Deprem bölgesinde görevlendirmek üzere ataması ypaılacak 45 bin öğretmen için tarih belli oldu. Peki bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu. Yapılan açıklamada atamaların 8 Mayıs 2023'te yapılacağı duyuruldu. Öte yandan son 20 yılda tek seferde yapılan ilk ve en fazla atama olacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Mart - 1 Nisan

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Merkezin İlanı: 4 Nisan

Sözlü Sınavların Yapılması: 16 Nisan

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 18 Nisan

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 24-25 Nisan

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması: 28 Nisan

Atama Tercihlerinin Alınması: 2-6 Mayıs

Atama Sonuçlarının Açıklanması: 8 Mayıs

Göreve Başlama: 1 Eylül'den Sonra

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

45 bİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.