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45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA | 2023 MEB öğretmen atamaları ne zaman? - Ön başvuru tarihleri, başvuru takvimi ve ekranı

Atama bekleyen öğretmenlere yönelik verilen 45 bin atama müjdesinde başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjan listesi belli oldu. Çoğunluğu deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmenin heyecanla beklediği atama takvimi, MEB'in resmi sitesinde paylaşıldı. Peki 2023 MEB öğretmen atamaları ne zaman? İşte öğretmen atamaları ön başvuru tarihleri, başvuru takvimi ve ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 11:10
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA | 2023 MEB öğretmen atamaları ne zaman? - Ön başvuru tarihleri, başvuru takvimi ve ekranı

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması için yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Deprem bölgesinde görevlendirmek üzere ataması ypaılacak 45 bin öğretmen için tarih belli oldu. Peki bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu. Yapılan açıklamada atamaların 8 Mayıs 2023'te yapılacağı duyuruldu. Öte yandan son 20 yılda tek seferde yapılan ilk ve en fazla atama olacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

  • Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Mart - 1 Nisan
  • Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Merkezin İlanı: 4 Nisan
  • Sözlü Sınavların Yapılması: 16 Nisan
  • Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 18 Nisan
  • Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 24-25 Nisan
  • Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması: 28 Nisan
  • Atama Tercihlerinin Alınması: 2-6 Mayıs
  • Atama Sonuçlarının Açıklanması: 8 Mayıs
  • Göreve Başlama: 1 Eylül'den Sonra

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

45 bİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

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