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MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI KONTENJAN DAĞILIMI | 2023 MEB 45 bin öğretmen ataması branş ve kontenjanları listesi

45 bin öğretmen ataması müjdesinin ardından atama tarihleri ile kontenjan dağılımı belli oldu. Binlerce atama bekleyen öğretmenin deprem bölgesinde görevlendirileceği müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin öğretmenin branş, kadro ve kontenjan dağılımını duyurdu. 2023 öğretmen atamaları kadro ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 10:47 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 11:10
MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI KONTENJAN DAĞILIMI | 2023 MEB 45 bin öğretmen ataması branş ve kontenjanları listesi

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI KONTENJAN DAĞILIMI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması için detaylar belli oldu. Deprem bölgesinde görevlendirmek üzere ataması yapılacak 45 bin öğretmen için tarihin ardından kontenjan ve branş dağılımı da belli oldu. Peki 45 bin öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacak. Açılan kontenjan sayısı kaç? İşte MEB tarafından yayınlanan liste...

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

20 yılda tek seferde yapılan ilk ve en fazla atama olan 45 bin öğretmen ataması kapsamında atanan öğretmenler, çoğunlukla deprem bölgesinde görevlendirilecek. 27 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında ön başvuruları yapılacak olan atamalar için MEB, taban puan ve kontenjan listesini yayınladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı liste:

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR PDF

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Öğretmen ataması için adaylar ön başvurularını 27 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Atamalar ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

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