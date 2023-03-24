MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI KONTENJAN DAĞILIMI | 2023 MEB 45 bin öğretmen ataması branş ve kontenjanları listesi

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI KONTENJAN DAĞILIMI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması için detaylar belli oldu. Deprem bölgesinde görevlendirmek üzere ataması yapılacak 45 bin öğretmen için tarihin ardından kontenjan ve branş dağılımı da belli oldu. Peki 45 bin öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacak. Açılan kontenjan sayısı kaç? İşte MEB tarafından yayınlanan liste...

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

20 yılda tek seferde yapılan ilk ve en fazla atama olan 45 bin öğretmen ataması kapsamında atanan öğretmenler, çoğunlukla deprem bölgesinde görevlendirilecek. 27 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında ön başvuruları yapılacak olan atamalar için MEB, taban puan ve kontenjan listesini yayınladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı liste:

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR PDF

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Öğretmen ataması için adaylar ön başvurularını 27 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Atamalar ise 8 Mayıs'ta yapılacak.