Haberler Haberler TEKİRDAĞ TOKİ CANLI İZLE | Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi 2023 - Tekirdağ TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi 13 Mart

TEKİRDAĞ TOKİ CANLI İZLE | Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi 2023 - Tekirdağ TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi 13 Mart

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi için nefesler tutuldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen TOKİ kuraları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesiyle devam ediyor. 13 Mart 2023 Pazartesi tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesi için yapılan TOKİ kura çekilişleri, TOKİ'nin resmi kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Tekirdağ TOKİ kura çekilişlerini canlı takip etmek isteyen vatandaşların arama motorlarında yaptıkları 'Tekirdağ TOKİ canlı izle, Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi 2023 ve Tekirdağ TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' sorgulamalarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 09:10
TEKİRDAĞ TOKİ CANLI İZLE | Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi 2023 - Tekirdağ TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi 13 Mart

TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. Tekirdağ'ın Çorlu ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için Tekirdağ TOKİ canlı izle, Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi 2023 ve Tekirdağ TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TEKİRDAĞ HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İzmir'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 5 ilçede, ilk etapta 3 bin 98 adet yapılacak.

TEKİRDAĞ TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

13 MART TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ÇORLU: 2210 konut 👉KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

13 MART TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌SÜLEYMANPAŞA ZAFER MAHALLESİ: 500 konut

📌SARAY AYASPAŞA MAHALLESİ: 150 konut

📌MURATLI: 120 konut

📌HAYRABOLU KAHYA MAHALLESİ: 48 konut

📌HAYRABOLU ÇERKEZMÜSELLİM MAHALLESİ: 70 konut

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