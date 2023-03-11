EDİRNE TOKİ CANLI İZLE - Edirne canlı TOKİ kura çekilişi 11 Mart 2023 - Edirne 1+1, 2+1, 2+1 TOKİ kazananlar isim listesi

EDİRNE TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. Edirne'nin Merkez, Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Süloğlu ilçeleri ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için Edirne TOKİ canlı izle, Edirne TOKİ kura çekilişi 11 Mart 2023 ve Edirne TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

EDİRNE HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Edirne'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 7 ilçede, ilk etapta bin 87 adet yapılacak.

EDİRNE TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

111 MART EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MERKEZ HADIMAĞA MAHALLESİ: 120 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KEŞAN YENİ MAHALLESİ: 293 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌UZUNKÖPRÜ MESÇİT MAHALLESİ: 106 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌İPSALA BAYRAMBEY MAHALLESİ: 60 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌ENEZ: 142 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KEŞAN (YENİMUHACİR): 156 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SÜLOĞLU: 120 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌UZUNKÖPRÜ (KIRCASALİH): 90 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌İPSALA (ESETÇE): 106 konut

📌İPSALA (YENİKARPUZLU): 70 konut

📌MERİÇ (SUBAŞI): 100 konut