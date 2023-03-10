Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Kayseri'de deprem mi oldu, şiddeti kaç? Ölü, yaralı var mı? 10 Mart AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Kayseri'de deprem mi oldu, şiddeti kaç? Ölü, yaralı var mı? 10 Mart AFAD, Kandilli son depremler

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Kayseri ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkezüssü Hacılar ilçesi olan depremin ardından AFAD'ın Twitter adresinden açıklama yapılırken vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 10 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler' konularını araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 08:20
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Kayseri'de deprem mi oldu, şiddeti kaç? Ölü, yaralı var mı? 10 Mart AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'de korkutan bir deprem hissedildi. Başta merkezüssü olmak üzere çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 10 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler' konuları araştırılıyor.

KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 05.28'de yaşanan depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ölçümde ise depremin şiddeti, yapılan revize ile 4,9 olarak duyuruldu. Merkez üssü Kayseri Hacılar ilçesi, Karpuzsekisi olarak kaydedilen depremin ardından AFAD, resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

KAYSERİ DEPREM ÖLÜ, YARALI VAR MI?

AFAD'dan gelen ilk açıklamaya göre, depremin ardından yetkililere henüz olumsuz bir ihbarda bulunulmadığı kaydedildi. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, depremi hisseden vatandaşlara 'geçmiş olsun' denildi.

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