Haberler Haberler ÖSYM DUYURDU: SINAVLAR İPTAL Mİ? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

ÖSYM DUYURDU: SINAVLAR İPTAL Mİ? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

ÖSYM'den yapılan son dakika duyurusunda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkım meydana gelen 4 ilde, YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, adaylar farklı illerden sınav bölgesi seçecek. Peki YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 14:10
ÖSYM DUYURDU: SINAVLAR İPTAL Mİ? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, deprem bölgesindeki illerde yapılacak sınavlarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavlarına ilişkin açıklama yapan ÖSYM'nin duyurusunun ardından sınava girecek adaylar arama motorlarında YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 VE MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 VE MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, sınav merkezi seçim tarihi ve sınav tarihlerine ilişkin duyuru yapmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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