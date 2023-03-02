ÖSYM DUYURDU: SINAVLAR İPTAL Mİ? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, deprem bölgesindeki illerde yapılacak sınavlarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavlarına ilişkin açıklama yapan ÖSYM'nin duyurusunun ardından sınava girecek adaylar arama motorlarında YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 VE MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 VE MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, sınav merkezi seçim tarihi ve sınav tarihlerine ilişkin duyuru yapmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.