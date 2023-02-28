SON DEPREMLER! | 28 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

28 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 22. güne girilirken depremin zarar verdiği 11 kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Asrın felaketinin 15. gününde, zaten oldukça hasar almış olan Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Ardından şiddetli artçılarla 3 kez daha sallanan kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken son depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. 22. günde bir şiddetli sarsıntı da Malatya'da yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte 28 Şubat Salı son depremler ve artçılar...

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28 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da Yeşilyurt merkezli 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 5 km derinlikte gerçekleşen depremin saati 05.18 olarak açıklanırken depremin şiddetini AFAD da doğruladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görselde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.