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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu alçakça bir kurgudur!

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Süper Lig'de oynanan bazı maçlarda yapılan siyasi içerikli tezahüratlarla ilgili olarak, "Bu alçakça bir kurgudur" diyerek, "Bu bir avuç holigan gruba verilen sipariştir. Herkes haddini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 11:36 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 11:40
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu alçakça bir kurgudur!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Süper Lig'de oynanan bazı maçlarda, yapılan siyasi içerikli tezahüratlara ilişkin konuştu. Bahçeli'nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"ALÇAKÇA BİR KURGU"

"Türk sporunu siyasete çekmek için kıvrananlar tarihi bir yanlışın tam ortasındadır. Stadyumlarda 'hükümet istifa' seslerinin koro halinde dile getirilmesi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza büyük saygısızlıktır. Alçakça bir kurgunun içerisindedir. Spor demek ahlaklı olmak demek, spor demek yardımlaşma ruhuyla hareket etmek demektir. Bir avuç holigan gruba verilen sipariştir. Herkes haddini bilmelidir. Zillete yardım ve yataklık yapanlar kim olursa olsun ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır. Tribünler çürük sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Devlete meydan okuyan provokatörlerin tespiti yapılmalı, Türk sporu düştüğü dehlizden çıkarılmalıdır. Bundan böyle ben artık Karagümrük'lüyüm."

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