Haberler Futbol Kulüpler Birliği'nden paylaşım: Siyasi tartışmaların parçası değiliz

Kulüpler Birliği'nden paylaşım: Siyasi tartışmaların parçası değiliz

Kulüpler Birliği, resmi hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada "Spor kulüpleri, siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların da parçası değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz." denildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 15:34
Kulüpler Birliği'nden paylaşım: Siyasi tartışmaların parçası değiliz
Kulüpler Birliği Vakfı resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, spor kulüplerinin siyasi tartışmaların bir parçası olmadıklarını ifade etti.

İşte Kulüpler Birliği'nin 'Tüm renklerimizle, var gücümüzle' başlıklı açıklaması:

Kulüpler Birliği olarak ülkemizi derin acıya boğan yüz yılın felaketini yaşadığımız bu zor günlerde Spor Toto Süper Lig erteleme maçlarında gerçekleşen bazı tezahüratlara ve oluşan gündeme istinaden bu açıklama gereği hasıl olmuştur.

Başta futbol olmak üzere sporun ve sporcunun gelişimine katkı vermek, uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarı ile temsil etmek, sporseverlerin ve taraftarlarımızın gurur duyacağı takımlar kurarak seyir zevki ve sportif kalitesi yüksek müsabakaların oynandığı rekabetçi ligler teşekkül ettirmek kulüplerimizin öncelikli hedefi ve faaliyet alanıdır.

Spor kulüpleri siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz.

Futbolseverler açısından da stadyumlar dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı; birlik, beraberlik, kardeşlik dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır.

Tüm kulüplerimiz, ülkemizi ilgilendiren hassas durumlarda bir an bile tereddüt etmeden tavrını ortaya koymuş; yaşadığımız son afette de takdire şayan bir şekilde devletimizin ve milletimizin yanında yer almayı temel vazife bilmiştir.

Bu dönemde kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakarak tüm taraftarlar ve kulüp yöneticileri olarak bir araya gelip halkımızın acısını bir nebze olsun dindirebilmek için renk fark etmeksizin var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bununla beraber maçlarda da depremzede vatandaşlarımız için büyük bir dayanışma sergilenmiştir.

Bizler kulüpler olarak sadece sahadaki rekabetimizle ilgilenmek ve sportif performansımızla konuşulmak istiyoruz.

Kulüpler Birliği olarak; devletin milletine, milletin devletine en fazla ihtiyacı olduğu, yüz yılın felaketini yaşadığımız bugünlerde, ayrışma değil birleşmenin tarafında olmamız gerektiğini vazife kabul ettiğimizi vurguluyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, depremzedelerin yaralarını sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız, her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir.

Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyor; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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