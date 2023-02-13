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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023? | İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? - 2023 yaz tatili ne zaman?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıcı hasara neden olan iki büyük depremin ardından depremden etkilenen illerde ara tatil 1 Mart 2023, diğer illerde ise 20 Şubat 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bunun üzerine yaz tatili tarihinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin ilk açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki oukllar ne zaman kapanacak 2023? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? - 2023 yaz tatili ne zaman? Cevaplar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:00
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023? | İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? - 2023 yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023? | Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından KYK yurtları depremzedelere tahsis edilirken üniversitelerin yaz sonuna dek uzaktan eğitime devam edeceği açıklandı. Bunun üzerine ilkokul, ortaokul ve liselerin açılıp kapanma tarihlerinde değişiklik olup olmayacağı merak edilirken Bakan Özer, konuya ilişkin açıklama yaptı.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin 1 Mart'a dek uzatılacağı bildirilirken depremden etkilenmeyen diğer 71 ilde ise okulların 20 Şubat Pazartesi tarihinde açılmasına karar verildi. Öğrencilerin eğitim durumunda yaşanan aksamayı göz önünde bulunduran Bakan Özer, yaz tatilinin ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu cevapladı.

"Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de." diyen Bakan Özer, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz."

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

Ancak eğitimin aksaması nedeniyle bu tarihin ertelenebileceği düşünülüyor. Konuya ilişkin yeni resmi açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecek.

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