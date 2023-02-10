YKS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK 2023? | 12. sınıf YKS konuları hangileri? - 2023 YKS'de çıkacak konular

2023 YKS'DE ÇIKACAK KONULAR | Kahramanmaraş2ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan iki büyük depremin ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 hafta, üniversitelerde ise ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. Özellikle deprem bölgelerindeki öğrencilerin eğitimlerine bir süre devam edemeyecek olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf 2. dönem konularının YKS'de yer almayacağını duyurdu. Peki YKS'de hangi konular çıkacak? Detaylar haberimizde...
12. SINIF YKS KONULARI HANGİLERİ?
12. SINIF YKS MATEMATİK KONULARI
- Üslü ve Köklü İfadeler
- Bilinçli Tüketici Aritmetiği
- Üstel Fonksiyon
- Logaritma Fonksiyonu
- Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
- Gerçek Sayı Dizileri
- Trigonometri
- Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
- Trigonometrik Denklemler
- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
12. SINIF TYT FİZİK KONULARI
- Düzgün Çembersel Hareket
- Dönerek Öteleme Hareketi
- Açısal Momentum
- Kütle Çekim Kuvveti
- Kepler Kanunları
- Basit Harmonik Hareket
- Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
- Elektromanyetik Dalgalar
12. SINIF TYT KİMYA KONULARI
- Kimya ve Elektrik
- İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
- Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
- Elektrot Potansiyelleri
- Kimyasallardan Elektrik Üretimi
- Elektroliz
- Korozyon
- Anorganik ve Organik Bileşikler
- Basit Formül ve Molekül Formülü
- Doğada Karbon
- Lewis Formülleri
- Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12. SINIF TYT KİMYA KONULARI
- Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
- Genetik Şifre ve Protein Sentezi
- Canlılık ve Enerji
- Fotosentez
- Kemosentez
- Hücresel Solunum
12. SINIF TYT EDEBİYAT KONULARI
- Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
- Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
- İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
- 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye
- Küçürek (Minimal) Hikâye
- Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
- Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)
- Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
- Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
- Garip Akımını Temsil Eden Şiir
- İkinci Yeni Şiiri,
- 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
- 1980 Sonrası Türk Şiiri
12. SINIF TYT TARİH KONULARI
- 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya
- Millî Mücadele
- Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı
12. SINIF TYT TARİH KONULARI
- Ekstrem doğa olayları ve etkileri
- Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
- Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
- Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
- Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
- Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
- Türkiye'deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
- Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
- Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
- Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
- Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişimi
- Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
- Türkiye'deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
- Tarihî ticaret yolları ve Türkiye'nin konumu
- Türkiye'nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri