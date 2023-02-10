YKS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK 2023? | 12. sınıf YKS konuları hangileri? - 2023 YKS'de çıkacak konular

2023 YKS'DE ÇIKACAK KONULAR | Kahramanmaraş2ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan iki büyük depremin ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 hafta, üniversitelerde ise ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. Özellikle deprem bölgelerindeki öğrencilerin eğitimlerine bir süre devam edemeyecek olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf 2. dönem konularının YKS'de yer almayacağını duyurdu. Peki YKS'de hangi konular çıkacak? Detaylar haberimizde...

12. SINIF YKS KONULARI HANGİLERİ?

12. SINIF YKS MATEMATİK KONULARI

Üslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayı Dizileri

Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12. SINIF TYT FİZİK KONULARI

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

12. SINIF TYT KİMYA KONULARI

Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrileri

12. SINIF TYT KİMYA KONULARI

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

12. SINIF TYT EDEBİYAT KONULARI

Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye

Küçürek (Minimal) Hikâye

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)

Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri,

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiiri

12. SINIF TYT TARİH KONULARI

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya

Millî Mücadele

Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı

12. SINIF TYT TARİH KONULARI