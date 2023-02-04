UŞAK TOKİ SONUÇ - Uşak Merkez Eşme Ulubey TOKİ kura çekiliş sonuçları | Uşak 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

UŞAK TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Uşak'ta devam ediyor. Uşak Merkez, Eşme, Ulubey ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Uşak TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Uşak kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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