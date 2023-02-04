Haberler Haberler UŞAK TOKİ SONUÇ - Uşak Merkez Eşme Ulubey TOKİ kura çekiliş sonuçları | Uşak 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

UŞAK TOKİ SONUÇ - Uşak Merkez Eşme Ulubey TOKİ kura çekiliş sonuçları | Uşak 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

UŞAK TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Uşak'ta devam ediyor. 4 Şubat'ta Uşak Merkez, Eşme, Ulubey ilçelerinde inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Uşak TOKİ kura çekiliş sonuçları, Uşak Merkez, Eşme, Ulubey TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Uşak çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Uşak kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 08:20
UŞAK TOKİ SONUÇ - Uşak Merkez Eşme Ulubey TOKİ kura çekiliş sonuçları | Uşak 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

UŞAK TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Uşak'ta devam ediyor. Uşak Merkez, Eşme, Ulubey ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Uşak TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Uşak kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

UŞAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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UŞAK İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • UŞAK MERKEZ: 570 konut
  • EŞME 3. ETAP: 158 konut
  • ULUBEY: 118 konut
  • SİVASLI PINARBAŞI: 204 konut
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