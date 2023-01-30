Haberler Haberler AYDIN MERKEZ TOKİ SONUÇ - Aydın Merkez Söke Nazilli İncirliova kura çekiliş sonuçları | Aydın TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

AYDIN MERKEZ TOKİ SONUÇ - Aydın Merkez Söke Nazilli İncirliova kura çekiliş sonuçları | Aydın TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

AYDIN MERKEZ TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Aydın'da devam ediyor. 30 Ocak'ta Aydın Merkez, Söke, Nazilli ve İncirliova ilçelerinde inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Aydın Merkez kura çekiliş sonuçları, Aydın TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Aydın Merkez Söke Nazilli İncirliova çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Aydın kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:20
AYDIN MERKEZ TOKİ SONUÇ - Aydın Merkez Söke Nazilli İncirliova kura çekiliş sonuçları | Aydın TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

AYDIN MERKEZ TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Aydın'da devam ediyor. Merkez, Söke, Nazilli ve İncirliova ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Aydın TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Aydın kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

AYDIN MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AYDIN SÖKE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AYDIN NAZİLLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AYDIN İNCİRLİOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AYDIN TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

  • AYDIN İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
  • MERKEZ: 980 konut
  • SÖKE: 250 konut
  • NAZİLLİ: 139 konut
  • İNCİRLİOVA 2. ETAP: 150 konut
  • ÇİNE: 228 konut
  • KARACASU: 315 konut
  • KOÇARLI: 79 konut
  • KARPUZLU: 48 konut
  • BUHARKENT: 300 konut
  • DİDİM: 220 konut
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