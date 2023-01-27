Haberler Haberler DENİZLİ ÇAL SERİNHİSAR TOKİ SONUÇ - Denizli Buldan Çal Çardak Serinhisar kura çekiliş sonuçları | Denizli TOKİ kazananlar isim listesi

DENİZLİ ÇAL SERİNHİSAR TOKİ SONUÇ - Denizli Buldan Çal Çardak Serinhisar kura çekiliş sonuçları | Denizli TOKİ kazananlar isim listesi

DENİZLİ ÇAL SERİNHİSAR TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Denizli'de devam ediyor. 27 Ocak'ta DenizliBabadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar ve Tavas'ta inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Denizli Buldan, Çal, Çardak ve Serinhisar TOKİ kura çekiliş sonuçları, Denizli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Denizli Buldan, Çal, Çardak ve Serinhisar çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 08:10
DENİZLİ ÇAL SERİNHİSAR TOKİ SONUÇ - Denizli Buldan Çal Çardak Serinhisar kura çekiliş sonuçları | Denizli TOKİ kazananlar isim listesi

DENİZLİ ÇAL SERİNHİSAR TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Denizli'de devam ediyor. Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Denizli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Denizli kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DENİZLİ ÇAL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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27 OCAK DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌BABADAĞ: 47 konut

📌BEKİLLİ: 80 konut

📌BOZKURT: 100 konut

📌BULDAN: 126 konut

📌ÇAL 4. ETAP: 250 konut

📌ÇARDAK: 120 konut

📌KALE: 70 konut

📌SERİNHİSAR: 198 konut

📌TAVAS: 100 konut

📌TAVAS KIZILCABÖLÜK: 100 konut

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌BAKLAN: 220 konut

📌BEYAĞAÇ: 93 konut

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