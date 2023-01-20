Haberler Haberler KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ SONUÇ - Kocaeli Gebze Kirazpınar, Körfez İlimtepe kura çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ SONUÇ - Kocaeli Gebze Kirazpınar, Körfez İlimtepe kura çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Kocaeli'de devam ediyor. 20 Ocak'ta Kocaeli Gebze Kirazpınar ve Körfez İlimtepe'de yapılan 1.450 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Kocaeli TOKİ kura çekiliş sonuçları, Kocaeli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Kocaeli Gebze, Körfez çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 08:20
KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ SONUÇ - Kocaeli Gebze Kirazpınar, Körfez İlimtepe kura çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Kocaeli'de devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ve Körfez ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kocaeli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ KÖRFEZ GEBZE KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

📌İZMİT (Sekbanlı, Sepetçi): 2255 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌DERİNCE (Sopalı Mahallesi): 260 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌GEBZE (Kirazpınar): 450 konut

📌KÖRFEZ (İlimtepe): 1000 konut

📌DİLOVASI: 1150 konut

📌KANDIRA (Orhan Mahallesi): 85 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KOCAELİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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