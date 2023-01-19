KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kocaeli Derince (Sopalı) TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi

KOCAELİ DERİNCE TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Kocaeli'de devam ediyor. Kocaeli'nin Derince ilçesinin Sopalı Mahallesi'nde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kocaeli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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KOCAELİ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

İZMİT (Sekbanlı, Sepetçi): 2255 konut

DERİNCE (Sopalı Mahallesi): 260 konut

GEBZE (Kirazpınar): 450 konut

KÖRFEZ (İlimtepe): 1000 konut

DİLOVASI: 1150 konut

KANDIRA (Orhan Mahallesi): 85 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KOCAELİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN