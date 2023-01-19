Haberler Haberler KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kocaeli Derince (Sopalı) TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kocaeli Derince (Sopalı) TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi

KOCAELİ DERİNCE'DE TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Kocaeli'de devam ediyor. 19 Ocak'ta Kocaeli Derince ilçesine bağlı Sopalı Mahallesi'nde yapılan 260 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Kocaeli TOKİ kura çekiliş sonuçları, Kocaeli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Kocaeli Derince (Sopalı) çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 07:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 07:50
KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kocaeli Derince (Sopalı) TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi

KOCAELİ DERİNCE TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Kocaeli'de devam ediyor. Kocaeli'nin Derince ilçesinin Sopalı Mahallesi'nde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kocaeli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KOCAELİ DERİNCE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ DERİNCE KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • İZMİT (Sekbanlı, Sepetçi): 2255 konut
  • DERİNCE (Sopalı Mahallesi): 260 konut
  • GEBZE (Kirazpınar): 450 konut
  • KÖRFEZ (İlimtepe): 1000 konut
  • DİLOVASI: 1150 konut
  • KANDIRA (Orhan Mahallesi): 85 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KOCAELİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Garip filminin Fatoş'u 36 yılda öyle bir değişti ki... "Bu o tatlı kız mı?" İşte herkesi ağlatan Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
Dilan Çiçek Deniz'den sonra sıra Demet Özdemir'de! 7 milyon TL'ye...
Pereira'nın aklı F.Bahçeli yıldızda! Teklif yükseltecekler
Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bekçilik başvuru ve sınav ücreti 2023
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Kocaeli Derince (Sopalı) TOKİ canlı izle
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - 19 Ocak 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor 01:54
Hayatımda ilk kez Hayatımda ilk kez 01:47
5 oyuncu daha yolcu 5 oyuncu daha yolcu 01:45
Yusuf Yazıcı özel oyuncu Yusuf Yazıcı özel oyuncu 01:44
Güneş: Ayakta durma zamanı Güneş: Ayakta durma zamanı 01:44
Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü 01:42
Daha Eski
Uğurcan buluşması Uğurcan buluşması 01:42
Trabzonspor kupada seri başı Trabzonspor kupada seri başı 01:41
Kabus sona erdi Kabus sona erdi 01:40
Fırtına'dan uzatmalı şov Fırtına'dan uzatmalı şov 01:39
Fırtına kupada çeyrek finalde! Fırtına kupada çeyrek finalde! 01:37
Beşiktaş kupaya veda etti! Beşiktaş kupaya veda etti! 01:36