Haberler Haberler KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kocaeli İzmit (Sekbanlı, Sepetçi)TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kocaeli İzmit (Sekbanlı, Sepetçi)TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi

KOCAELİ'DE TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Kocaeli'de devam ediyor. 18 Ocak'ta Kocaeli İzmit ilçesine bağlı Sekbanlı ve Sepeçi beldelerinde yapılan 2.255 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Kocaeli TOKİ kura çekiliş sonuçları, TOKİ Kocaeli İzmit (Sekbanlı, Sepetçi) çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:00
KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kocaeli İzmit (Sekbanlı, Sepetçi)TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Kocaeli'de devam ediyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Sekbanlı ve Sepetçi beldelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kocaeli TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ İZMİT KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • İZMİT (Sekbanlı, Sepetçi): 2255 konut
  • DERİNCE (Sopalı Mahallesi): 260 konut
  • GEBZE (Kirazpınar): 450 konut
  • KÖRFEZ (İlimtepe): 1000 konut
  • DİLOVASI: 1150 konut
  • KANDIRA (Orhan Mahallesi): 85 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KOCAELİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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