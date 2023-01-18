Haberler Haberler KOCAELİ TOKİ CANLI İZLE - Kocaeli İzmit (Sekbanlı, Sepetçi) TOKİ kura çekilişi | İzmit TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

KOCAELİ TOKİ CANLI İZLE - Kocaeli İzmit (Sekbanlı, Sepetçi) TOKİ kura çekilişi | İzmit TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ Kocaeli kura çekilişleri, 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında devam ediyor. 18 Ocak Çarşamba günü Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Sekbanlı ve Sepetçi beldelerinde yapılacak olan evler için düzenlenen kura çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Kocaeli TOKİ canlı izle - Kocaeli İzmit (Sekbanlı, Sepeçi) TOKİ kura çekilişi | Kocaeli TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaları yapıyor. İşte Kocaeli TOKİ kura çekilişleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:00
KOCAELİ TOKİ CANLI İZLE - Kocaeli İzmit (Sekbanlı, Sepetçi) TOKİ kura çekilişi | İzmit TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

KOCAELİ TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 18 Ocak Çarşamba günü Kocaeli kurası yapılacak. İzmit ilçesinin Sekbanlı ve Sepetçi beldelerinde yapılacak 2.255 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Kocaeli TOKİ canlı izle - Kocaeli İzmit (Sekbanlı, Sepetçi) TOKİ kura çekilişi | Kocaeli TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

KOCAELİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kocaeli'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 ilçede, ilk etapta 5.200 adet yapılacak.

18 OCAK KOCAELİ TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • İZMİT (Sekbanlı, Sepetçi): 2255 konut

19 OCAK KOCAELİ TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • DERİNCE (Sopalı Mahallesi): 260 konut

20 OCAK KOCAELİ TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • GEBZE (Kirazpınar): 450 konut
  • KÖRFEZ (İlimtepe): 1000 konut

21 OCAK KOCAELİ TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • DİLOVASI: 1150 konut
  • KANDIRA (Orhan Mahallesi): 85 konut

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