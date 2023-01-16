SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Sakarya Merkez çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sakarya kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Sakarya'da kura çekilişleri devam ediyor. Sakarya Merkez ilçesinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sakarya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAKARYA MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SAKARYA MERKEZ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

SAKARYA TOKİ HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

16 OCAK ÇEKİLİŞ YAPILACAK İLÇELER

Sakarya Merkez: 1760 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ SAKARYA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

17 OCAK ÇEKİLİŞ YAPILACAK İLÇELER