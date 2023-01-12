Haberler Haberler ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Mamak çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Mamak çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişleri Ankara'da devam ediyor. 11-12 Ocak'ta Mamak'ta yapılacak 1.626 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları, TOKİ Mamak çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesii konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:10
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Mamak çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Ankara'da kura çekilişleri devam ediyor. Mamak ilçesinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ankara TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara MAMAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANKARA MAMAK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Kahramankazan: 800 konut
  • Polatlı: 700 konut
  • Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Ayaş 4. Etap: 300 konut
  • Şereflikoçhisar: 311 konut
  • Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
  • Bala 3. Etap: 160 konut
  • Beypazarı: 150 konut
  • Evren: 150 konut
  • Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ANKARA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Mamak: 3645 konut

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