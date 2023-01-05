Cep telefonu ve tabletlerde ÖTV kalkacak mı? | 'Gençlere ÖTV kalkıyor' iddiasına Bakanlık'tan açıklama!

Cep telefonu ve tabletlerden alınan ÖTV vergisinin kaldırılacağı iddiaları gündem oldu. AK Parti ve ilgili bakanlıkların gençleri rahatlatacak önemli projeler üzerinde çalıştığı ve bu çalışmaların başında gençlerin telefon ve tabletlerinden ÖTV alınmamasının geldiği öne sürülürken konuya ilikin Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. İşte detaylar...

CEP TELEFONU VE TABLETLERDE ÖTV KALKACAK MI?

Gençlere yönelik projeler arasında telefon ve tabletlere daha rahat ulaşabilmeleri ön plana çıkarken hükümetin konuyla ilgili çalışmaları arasında akıllı telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacağı öne sürüldü. Bir defaya mahsus olmak üzere yapılacağı iddia edilen proje kapsamında, gençlerin ÖTV ödemeden aldıkları cihazları 3 yıl boyunca satamayacağı da iddia edildi. Bu iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin resmi açıklamada bulundu. İddiaları yalanlayan Bakanlık, böyle bvir çalışmanın şu anda gündemde olmadığını bildirdi.

BAKANLIKTAN ÖTV AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliği, telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacağı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. İddiaların yalanlandığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının gündeminde öyle bir çalışma bulunmadığı aktarıldı.

AKILLI TELEFON VE TABLETLERDE ÖTV ORANI

Özel Tüketim Vergisi, belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

2023 yılına girerken birçok vergi miktarı yeniden değerleme oranıyla artış göstermişti. Bu kalemlerden biri de Özel İletişim Vergisi. Telefon faturalarına yansıyan bu vergi yüzde 122.93 oranında zamlanarak 117 liradan 260 TL'ye çıktı. 12 takside bölünen bu vergi her ay faturalara 21.67 Türk Lirası olarak yansıyacak.

Öte yandan iPhone 14 128 GB'nin Apple'ın resmi sitesinde Türkiye satış fiyatı 30 bin 999 lira olarak belirlendi. Apple'ın yaptığı bilgilendirme notuna göre bir iPhone 14 128 GB'lik akıllı telefonda 13 bin 489 lira vergi bulunuyor. Bu miktara ÖTV, KDV ve diğer iletişim vergileri dahil. Bu rakamlar göz önüne alındığında iPhone 14'ün vergisiz fiyatı 17 bin 510 liraya düşüyor.