Haberler Haberler ANKARA TOKİ KURA TAKVİMİ | Ankara TOKİ çekilişi hangi ilçede hangi gün yapılacak? - TOKİ Ankara ilçeler ve kura takvimi 2023

ANKARA TOKİ KURA TAKVİMİ | Ankara TOKİ çekilişi hangi ilçede hangi gün yapılacak? - TOKİ Ankara ilçeler ve kura takvimi 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde beklenen an geldi. 7 Kasım 2022'de Şırnak ve Ardahan'da başlayan TOKİ çekilişleri, 2 Ocak Pazartesi itibarıyla Ankara'da başlıyor. İlk olarak Kızılcahamam, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde yapılacak kura çekilişi hakkında Ankara TOKİ kura takvimi merak edilirken Ankara TOKİ çekilişi hangi ilçede hangi gün yapılacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte TOKİ Ankara ilçeler ve kura takvimi 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 11:00
ANKARA TOKİ KURA TAKVİMİ | Ankara TOKİ çekilişi hangi ilçede hangi gün yapılacak? - TOKİ Ankara ilçeler ve kura takvimi 2023

ANKARA TOKİ KURA TAKVİMİ | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Ankara çekilişi için nefesler tutuldu. 2 Ocak Pazartesi itibarıyla Ankara'nın Polatlı, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde başlayan çekiliş, başkentte 10 gün devam edecek. Toplam 18 bin 250 konutun sahibinin belirleneceği kura hakkında arama motorlarında Ankara TOKİ çekilişi hangi ilçede hangi gün yapılacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte TOKİ Ankara ilçeler ve kura takvimi 2023...

TOKİ ANKARA İLÇELER VE KURA TAKVİMİ 2023

2 Ocak 2023

  • Kahramankazan: 800 konut
  • Polatlı: 700 konut
  • Kızılcahamam: 63 konut

3 Ocak 2023

  • Ayaş 4'üncü Etap: 300 konut
  • Şereflikoçhisar: 311 konut
  • Çamlıdere 2'nci Etap: 100 konut
  • Bala 3'üncü Etap: 160 konut
  • Beypazarı: 150 konut
  • Evren: 150 konut
  • Nallıhan Çayırhan: 100 konut

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4-5 Ocak 2023

  • Etimesgut Ballıkuyumcu: 3 bin 800 konut

6-8 Ocak 2023

  • Sincan Yenipeçenek: 4 bin 800 konut

9 Ocak 2023

  • Sincan Saraycık 1626 konut

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

10 Ocak 2023

  • Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11-12 Ocak 2023

  • Mamak 3 bin 645 konut

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