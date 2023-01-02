ANKARA TOKİ KURA TAKVİMİ | Ankara TOKİ çekilişi hangi ilçede hangi gün yapılacak? - TOKİ Ankara ilçeler ve kura takvimi 2023

ANKARA TOKİ KURA TAKVİMİ | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Ankara çekilişi için nefesler tutuldu. 2 Ocak Pazartesi itibarıyla Ankara'nın Polatlı, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde başlayan çekiliş, başkentte 10 gün devam edecek. Toplam 18 bin 250 konutun sahibinin belirleneceği kura hakkında arama motorlarında Ankara TOKİ çekilişi hangi ilçede hangi gün yapılacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte TOKİ Ankara ilçeler ve kura takvimi 2023...
TOKİ ANKARA İLÇELER VE KURA TAKVİMİ 2023
2 Ocak 2023
- Kahramankazan: 800 konut
- Polatlı: 700 konut
- Kızılcahamam: 63 konut
3 Ocak 2023
- Ayaş 4'üncü Etap: 300 konut
- Şereflikoçhisar: 311 konut
- Çamlıdere 2'nci Etap: 100 konut
- Bala 3'üncü Etap: 160 konut
- Beypazarı: 150 konut
- Evren: 150 konut
- Nallıhan Çayırhan: 100 konut
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
4-5 Ocak 2023
- Etimesgut Ballıkuyumcu: 3 bin 800 konut
6-8 Ocak 2023
- Sincan Yenipeçenek: 4 bin 800 konut
9 Ocak 2023
- Sincan Saraycık 1626 konut
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
10 Ocak 2023
- Gölbaşı Gerder: 1545 konut
11-12 Ocak 2023
- Mamak 3 bin 645 konut