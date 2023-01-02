ANKARA TOKİ KURA TAKVİMİ | Ankara TOKİ çekilişi hangi ilçede hangi gün yapılacak? - TOKİ Ankara ilçeler ve kura takvimi 2023

ANKARA TOKİ KURA TAKVİMİ | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Ankara çekilişi için nefesler tutuldu. 2 Ocak Pazartesi itibarıyla Ankara'nın Polatlı, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde başlayan çekiliş, başkentte 10 gün devam edecek. Toplam 18 bin 250 konutun sahibinin belirleneceği kura hakkında arama motorlarında Ankara TOKİ çekilişi hangi ilçede hangi gün yapılacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte TOKİ Ankara ilçeler ve kura takvimi 2023...

TOKİ ANKARA İLÇELER VE KURA TAKVİMİ 2023

2 Ocak 2023

Kahramankazan: 800 konut

Polatlı: 700 konut

Kızılcahamam: 63 konut

3 Ocak 2023

Ayaş 4'üncü Etap: 300 konut

Şereflikoçhisar: 311 konut

Çamlıdere 2'nci Etap: 100 konut

Bala 3'üncü Etap: 160 konut

Beypazarı: 150 konut

Evren: 150 konut

Nallıhan Çayırhan: 100 konut

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4-5 Ocak 2023

Etimesgut Ballıkuyumcu: 3 bin 800 konut

6-8 Ocak 2023

Sincan Yenipeçenek: 4 bin 800 konut

9 Ocak 2023

Sincan Saraycık 1626 konut

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

10 Ocak 2023

Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11-12 Ocak 2023