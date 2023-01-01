MİLLİ PİYANGO SON DAKİKA 20 BİN TL KAZANAN NUMARALAR | Milli Piyango çekiliş sonuçları 2023 - Tam, yarım, çeyrek bilet 20 bin TL sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2023 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye için zaman daralıyor. Saat 23.15'te başlayacak olan büyük ikramiye çekilişinden önce 20 bin TL kazandıran numaralar da belli oldu. Tam, yarım ve çeyrek bilet alan vatandaşlar 20 bin TL çıkan şanslı numaraları arama motorlarında araştırırken şanslı numaralara biz de haberimizde yer verdik. İşte 2023 büyük ikramiye çekilişi canlı takibi ve detaylar...

MİLLİ PİYANGO SON DAKİKA 20 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

2. bölüm çekilişinde 20 bin TL kazanan numaralar 15.30 - 17.15 saatleri arasında belirlendi.

20 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0045801 0058657 0130244 0140945 0145639 0227666 0230276 0248208 0251828 0268537 0315846 0339112 0613316 0702454 0738233 0759292 0793980 0872162 0907135 0909200 0982833 1026729 1049605 1063223 1168527 1223789 1244683 1283270 1288532 1325808 1435082 1498839 1505458 1526085 1563491 1612727 1635144 1666147 1680959 1693374 1716535 1798667 1798868 1894173 1918496 1986252 2071934 2096340 2123103 2202128 2241453 2300134 2304003 2384850 2447748 2559514 2559859 2717162 2718110 3012380 3077472 3116149 3227923 3252236 3269465 3312280 3335473 3360676 3392331 3419649 3470535 3478588 3500751 3520008 3563150 3585303 3588625 3593182 3683767 3689055 3725229 3930505 3932788 4011291 4102997 4141336 4158807 4160827 4223581 4254797 4330729 4351073 4371238 4425857 4534632 4571425 4579798 4582526 4585714 4604808 4681812 4685193 4695982 4756949 4783691 4818180 4840119 4847919 4882780 4891975 4917792 4946970 4958194 5017011 5061631 5082354 5092320 5197825 5272830 5305966 5371994 5374508 5405198 5465237 5472720 5477122 5530285 5530317 5590494 5604288 5691416 5732275 5753177 5847433 5853908 5901879 5956622 5982696 6031309 6047083 6088826 6106967 6154422 6249303 6258053 6310908 6339548 6457662 6464913 6479885 6533657 6562422 6621083 6622144 6673727 6728626 6810592 6847359 7030509 7049713 7059358 7067973 7068055 7103091 7143242 7177466 7241064 7290497 7296456 7378137 7413449 7503972 7510548 7523447 7524798 7582227 7601973 7603640 7610196 7637759 7670049 7715664 7754583 7758793 7792815 7807381 7810808 7867662 7903023 7903790 7999335 8040382 8090062 8091415 8138526 8153770 8167231 8212129 8260815 8289196 8320676 8329328 8375064 8403183 8411494 8471953 8530039 8558844 8563716 8581015 8605152 8664090 8733524 8760714 8806139 8934538 8939090 8988240 9002476 9028349 9146656 9181835 9213678 9257174 9309827 9342969 9369578 9369591 9443247 9519817 9652529 9656457 9710490 9727608 9769060 9776578 9778231 9834433 9928224 9939667

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 10 bin TL kazanan numaralar açıklandı. Saat 15.30 itibarı ile 20 bin TL kazanan numaralar çekilmeye başlandı.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2023 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'te belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olarak belirlendi. Ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak 200 milyon TL olan büyük ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ise 200 milyon lira olarak belirlendi.