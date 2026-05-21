Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın hedefi Habib Diarra! Transferde dikkat çeken detay

Sunderland formasıyla Premier League’de çıktığı ilk sezonda dikkat çekici bir performans ortaya koyan Senegalli oyuncu, Galatasaray'da Okan Buruk’un öncelikli tercihleri arasına girdi. TFF'nin 10+4 kuralı kapsamındaki genç oyuncu kontenjanına da uygun olan 22 yaşındaki futbolcu için ilk yoklamaların yapıldığı ifade edildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
TFF'den 10+4 kuralını değiştirmesini bekleyen Galatasaray'ın mevcut kadrosunda 23 yaş altı kontenjana sadece Renato Nhaga uyuyor. Lemina ve Torreira ile devam kararı alan sarı kırmızılılar, orta sahaya üst seviye genç bir takviye planlıyor. Real Madrid'den Camavinga ismi ortaya atılsa da Aslan'ın rüyasını Habib Diarra süslüyor...

Bu sezon başında 31.5 milyon Euro bonservis karşılığında Strasbourg'dan Sunderland'e transfer olan Diarra, İngiltere'de sınıfı geçti. 2004 doğumlu Senegalli dinamo, 21 maçta 3 gol-3 asiste imzasını koydu.

8 numara dışında ön libero ve ofansif orta saha olarak görev yapabilen başarılı oyuncuya, 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

ATLETICO MADRID YAKINDAN TAKIP EDIYOR

Alt yaş kategorisinde Fransa için oynayan Diarra, A milli takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı. 22 yaşındaki futbolcu, Sunderland'deki performansıyla Suudi Arabistan dışında Atletico Madrid'in dikkatini çekti ve Galatasaray'ın listesine üst sıradan girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre yabancı kuralında +4 kontenjanına uyduğu için teknik kadronun çok istediği Diarra için yönetim harekete geçti.

