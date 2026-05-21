Galatasaray'ın hedefi Habib Diarra! Transferde dikkat çeken detay
Sunderland formasıyla Premier League’de çıktığı ilk sezonda dikkat çekici bir performans ortaya koyan Senegalli oyuncu, Galatasaray'da Okan Buruk’un öncelikli tercihleri arasına girdi. TFF'nin 10+4 kuralı kapsamındaki genç oyuncu kontenjanına da uygun olan 22 yaşındaki futbolcu için ilk yoklamaların yapıldığı ifade edildi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
ATLETICO MADRID YAKINDAN TAKIP EDIYOR
Alt yaş kategorisinde Fransa için oynayan Diarra, A milli takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı. 22 yaşındaki futbolcu, Sunderland'deki performansıyla Suudi Arabistan dışında Atletico Madrid'in dikkatini çekti ve Galatasaray'ın listesine üst sıradan girdi.
Sabah'ta yer alan habere göre yabancı kuralında +4 kontenjanına uyduğu için teknik kadronun çok istediği Diarra için yönetim harekete geçti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.