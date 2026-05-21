Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Adım adım Bayramı namazı kılınışı

Kurban ibadetlerini yerine getirmeden önce bayram namazı vecibesini ifa etmek isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin güncel namaz vakitlerini mercek altına aldı. 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde cemaatin saf tutacağı saatler coğrafi konumlara göre netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verileri doğrultusunda derlediğimiz il il bayram namazı saatleri rehberine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. 4 gün sürecek olan bayramın gün gün takvimi şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 - Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili pazartesi ve salı (arefe) günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla birlikte resmen 9 güne uzatılmıştır. Bu kararla birlikte kamu çalışanları, belediyeler ve idari izin uygulayan özel sektör kuruluşları için bayram tatili 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı mesai bitimiyle birlikte başlayacaktır.

Gün Gün 9 Günlük Bayram Tatili Takvimi:

23 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu tatili (Başlangıç)

Hafta sonu tatili (Başlangıç) 24 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili

Hafta sonu tatili 25 Mayıs Pazartesi: İdari İzin (Tatile dahil edildi)

İdari İzin (Tatile dahil edildi) 26 Mayıs Salı: Arefe Günü (İdari İzin - Normalde Yarım Gün)

Arefe Günü (İdari İzin - Normalde Yarım Gün) 27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün (Resmi Tatil) 28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 2. Gün (Resmi Tatil) 29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 3. Gün (Resmi Tatil) 30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 4. Gün (Resmi Tatil) 31 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili (Bitiş)

2026 KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA? (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, 27 Mayıs 2026 Çarşamba (10 Zilhicce 1447) bayram sabahı büyük şehirlerde bayram namazı şu saatlerde kılınacaktır:

İSTANBUL Bayram Namazı Saati: 06:12

ANKARA Bayram Namazı Saati: 05:59

İZMİR Bayram Namazı Saati: 06:25

BURSA Bayram Namazı Saati: 06:24

ADIM ADIM KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI

Bayram namazı iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle kılınır. Yılda iki kez kılınması sebebiyle her rekatta fazladan getirilen "Zaid Tekbirler" bulunur. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bayram namazının kılınış adımları şöyledir:

1. Rekat Kılınışı

Niyet Edilir: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir.

Tekbir Getirilir: İmamla birlikte "Allahu Ekber" denilerek eller bağlanır ve gizlice Sübhaneke duası okunur.

Zaid Tekbirler (3 Tekbir): * İmam "Allahu Ekber" der, eller kulaklara kaldırılır ve yanlara salınır.

İmam tekrar "Allahu Ekber" der, eller kulaklara kaldırılır ve yine yanlara salınır.

İmam üçüncü kez "Allahu Ekber" der, eller kaldırılır ve bu defa göbek hizasında bağlanır.

İmam gizlice Eûzü-Besmele çeker, ardından sesli olarak Fatiha ve bir Zammı Sure (Kur'an'dan ayetler) okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secdeye gidilerek ilk rekat tamamlanır, ayağa (ikinci rekata) kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

İmam gizlice Besmele çeker, sesli olarak Fatiha ve bir Zammı Sure okur.

Rükua gitmeden önce yine 3 zaid tekbir getirilir:

İmam "Allahu Ekber" der, eller kulaklara kaldırılır ve yanlara salınır.

İmam tekrar "Allahu Ekber" der, eller kulaklara kaldırılır ve yanlara salınır.

İmam üçüncü kez "Allahu Ekber" der, eller kulaklara kaldırılır ve yine yanlara salınır.

4. Tekbirle Rükua Gidilir: İmam dördüncü kez "Allahu Ekber" dediğinde bu kez eller kaldırılmadan direkt olarak rükua gidilir.

Secdeler yapılarak oturuşa (Ka'de-i Ahîre) geçilir.

Oturuşta Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından imam minbere çıkarak Bayram Hutbesini okur.