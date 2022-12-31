YENİ YIL MESAJLARI | 2023 YILBAŞI MESAJLARI - Resimli yeni yıl mesajları Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram

Allah'ım sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helal rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et. Bu mesajı okuyan sevdiğimi ise duamın dışında bırakma. Âmin! Hayırlı bir yıl geçirmen dileğiyle…