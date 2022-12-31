MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI 2023 | Amorti ne kadar, tam, yarım, çeyrek, 2,3,4,5 bilen kaç TL alıyor? - Milli Piyango amorti hangi numaralara çıktı?

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI 2023 | Milli Piyango 2023 çekilişi için geri sayım devam ederken bilet alanlarda heyecan dorukta. Büyük ikramiye olan 200 milyon lira için bu yıl ilk kez tamamı dağıtım garantisi verilirken gözü yükseklerde olmayıp amortiyle yetinenler de arama motorlarında araştırmalara başladı. Tam, yarım ve çeyrek biletlerde 2,3, 4, 5 bilenlerin ne kadar alacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ve amortisi hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 2023 AMORTİ NE KADAR?

Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir. Bu sebeple amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 200 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 200 TL alıyor.

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TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET AMORTİSİ NE KADAR 2023?

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olacak.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

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MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'te belli olacak.