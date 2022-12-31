Haberler Haberler Kupa gediklisi (2022 Almanak)

Kupa gediklisi (2022 Almanak)

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupa finalinde Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek bu kupayı 3. kez kazandı. Bu aynı zamanda Abdullah Avcı’nın üçüncü kupası oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Kupa gediklisi (2022 Almanak)

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Sivas'ı 4-0 yendi ve Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'a kupayı getiren golleri Cornelius (2), Jens Larsen ve Bakasetas (P) kaydetti. Trabzonspor'da Emrehan Gedikli, 90+4'te kullandığı penaltıdan faydalanamadı. Bordo-mavililer, tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Trabzonspor'un elde ettiği bu zafer, Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinin en farklı galibiyeti oldu. Karadeniz ekibine Kasım 2020'de imza atan Abdullah Avcı, bordo-mavililerle 2 Turkcell Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE'Yİ YAKALADI

Fırtına, üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanarak bu organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan 2. takım unvanını Fenerbahçe ile paylaştı. Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım 6 kez ile Galatasaray. Beşiktaş ise iki kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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