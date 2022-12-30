ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELDİ? | Elektriğe yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı? - EPDK elektrik indirimini duyurdu!

ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELDİ? | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektriğe indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi elektriğine gelen indirimin 2023 yılının ilk 3 ayında uygulanacağını duyuran EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tava fiyatın da düşürüldüğünü bildirdi. Bunun üzerine arama motorlarında Elektriğe indirim mi geldi, yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ELEKTRİĞE YÜZDE KAÇ İNDİRİM GELDİ?

EPDK, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük" dedi.

ELEKTRİK İNDİRİMİ FATURALARA YANSIYACAK MI?

Mesken abonelerine elektrik zammı yapılmayacağını duyuran EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasının ardından elektrik indiriminin faturalara yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu. Sanayi elektriğinde yapılan indirim evlere gelen faturalarda uygulanmayacak. Ancak mesken elektriğine 2023 yılının ilk 3 ayında da zam gelmemesi, yeni yılda elektriğin 2022 fiyatıyla kullanılacağı anlamına geliyor.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti. Yılmaz açıklamalarına ise şöyle devam etti: "Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh'den 4200 TL/MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin %10 ila %15 oranında düşmesini bekliyoruz."

"Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır."