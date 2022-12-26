KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 26 Aralık'ta toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaları merak ediyor. Özellikle Emekli maaş zammı, EYT, Memur maaş zammı gibi birçok konuların ele alınacağı Kabine'den çıkacak kararlar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde toplanan kabine, 26 Aralık Pazartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 15:30'da gerçekleşecek.
26 ARALIK KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?
- Kabine toplantısı gündem maddeleri arasında anayasa değişikliği teklifi yer alıyor.
- Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek toplantıda sosyal yardımların kapsamı da ele alınacak.
- Başkan Erdoğan'a yapılacak sunumda EYT ile ilgili kapsamlı bilgiler yer alacak.
- Kabine'de yer alacak konulardan biri de Karadeniz doğalgazında verilecek yeni müjde oluşturacak.
- Emekli ve memur maaş zamları da gündemde yer alıyor.