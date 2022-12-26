Haberler Haberler KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI)

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI)

Kabine Toplantısı Son Dakika - 26 Aralık Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı için geri sayım devam ediyor. Asgari ücretin belli olmasının ardından gündemde emekli maaşı zammı, memur maaşı zammı, EYT gibi konular yer alıyor. Vatandaşlar detayları araştırıyor. Kabine toplantısının gündemi de merak edilenler arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararları açıklayacağı kritik kabine toplantısı detayları haberimizde. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? EYT, memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:00
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 26 Aralık'ta toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaları merak ediyor. Özellikle Emekli maaş zammı, EYT, Memur maaş zammı gibi birçok konuların ele alınacağı Kabine'den çıkacak kararlar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde toplanan kabine, 26 Aralık Pazartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 15:30'da gerçekleşecek.

26 ARALIK KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

  • Kabine toplantısı gündem maddeleri arasında anayasa değişikliği teklifi yer alıyor.
  • Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek toplantıda sosyal yardımların kapsamı da ele alınacak.
  • Başkan Erdoğan'a yapılacak sunumda EYT ile ilgili kapsamlı bilgiler yer alacak.
  • Kabine'de yer alacak konulardan biri de Karadeniz doğalgazında verilecek yeni müjde oluşturacak.
  • Emekli ve memur maaş zamları da gündemde yer alıyor.

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