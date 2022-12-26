KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 26 Aralık'ta toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaları merak ediyor. Özellikle Emekli maaş zammı, EYT, Memur maaş zammı gibi birçok konuların ele alınacağı Kabine'den çıkacak kararlar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde toplanan kabine, 26 Aralık Pazartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 15:30'da gerçekleşecek.

26 ARALIK KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?