İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? - En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç para oldu? Zamlı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişilere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan ödenek olan işsizlik maaşı güncellendi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte 2023 işsizlik maaşı da yeniden hesaplanırken arama motorlarında işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2023 işsizlik maaşı kaç TL? - En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç para oldu, ne zaman yatacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Başkan Erdoğan 2023 asgari ücret zammını yüzde 54,5 olarak açıkladı. Yeni asgari ücret 8 bin 500 lira olurken işsizlik maaşı henüz belli olmadı. 2023 işsizlik maaşı hesaplandığında haberimiz güncellenecektir.

EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ PARA OLDU?

ZAMLI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Bu kapsamda zamlı işsizlik maaşı 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

İşsizlik sigortası açısından işsiz, çalışma gücü, istek ve yeteneği mevcut ve çalışmakta iken kendi istek ve iradesi dışında kastı ve kusuru olmaksızın işsiz kalan (askerlik görevi nedeniyle iş sözleşmesini feshetme bunun dışındadır) ve yasada belirlenmiş çalışma gruplarından birinde çalışan kimsedir.

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için gerekli olan koşullar şunlardır:

📍 Kişi iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı, ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olmalıdır.

📍 Kişi kendi istek ve iradesi dışında kastı veya kusuru olmaksızın işsiz kalmış olmalıdır.

📍 Kişi hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma belgesiyle Türkiye İş Kurumuna şahsen başvuruda bulunmalıdır. İşten ayrılma belgesi işten ayrılmadan itibaren 15 gün içinde işverenden alınmış olmalıdır.

📍 Kişi çalışmaya elverişli ve istekli olmalıdır.

📍 Kişi başka bir kurumdan gelir elde etmemelidir.

Bu şartları haiz olan sigortalıya işsizlik ödeneği bağlanır. İşsizlik ödeneğinin verilme süresi prim ödeme gün sayısıyla orantılıdır. Son 3 yıl içinde 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün ve 1080 gün prim ödemiş olanlara 300 gün işsizlik ödeneği tahsis edilir. İşsizlik ödeneğinin yanında sigortalı işsizlere yardım olarak Genel sağlık sigortası ve analık sigortası primleri ödenir. İşsizlik ödeneği tutarı, sigortalının son 4 aylık kazanç ortalamasının % 50'sidir. Ancak bu miktar asgari ücretin net miktarını geçemez.