Haberler Haberler 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne oldu? Kazanan numaralar belli mi?

12 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne oldu? Kazanan numaralar belli mi?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. 12 Ocak tarihli çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. “12 Ocak Sayısal Loto sonuçları” ve “Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu” aramaları hız kazanırken, oyuncular biletlerini kontrol etmeye başladı. Çekiliş sonuçları Milli Piyango’nun resmî kanalları üzerinden duyuruldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 12 Ocak | Büyük ikramiye devretti mi? 12 Ocak tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip edildi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralar ve büyük ikramiyenin durumu netleşti. "12 Ocak Sayısal Loto sonuçları", "Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?" ve "Büyük ikramiye hangi ile çıktı?" gibi sorular arama motorlarında öne çıkarken, sonuçlar resmî kaynaklar üzerinden paylaşıldı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 OCAK 2026 CUMARTESİ

3-23-55-59-69-82 Joker: 36 SüperStar: 80

Çılgın Sayısal Loto 10 Ocak kazanan numaralar

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

