YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Yozgat'ta kura çekilişleri 20-21 Aralık tarihlerinde yapıldı.Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Merkez, Saraykent, Sorgun, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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YOZGAT İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- AKDAĞMADENİ UMUTLU: 100 konut
- AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ 2. ETAP: 100 konut
- BOĞAZLIYAN YENİPAZAR:79 konut
- BOĞAZLIYAN 2. ETAP: 315 konut
- ÇEKEREK: 202 konut
- MERKEZ: 300 konut
- SARAYKENT 2. ETAP: 120 konut
- SORGUN: 100 konut
- SORGUN DOĞANKENT 2. ETAP: 141 konut
- ŞEFAATLİ: 104 konut
- YENİFAKILI 5. ETAP: 141 konut