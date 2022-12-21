Haberler Haberler YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat kazananlar isim listesi

YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğ TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Yozgat'ta yapılan kura çekilişi tamamlanıyor. Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Merkez, Saraykent, Sorgun, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde yapılacak bin 702 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Yozgat TOKİ kura çekiliş sonuçları, Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 07:30
YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Yozgat'ta kura çekilişleri 20-21 Aralık tarihlerinde yapıldı.Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Merkez, Saraykent, Sorgun, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ YOZGAT KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

YOZGAT İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • AKDAĞMADENİ UMUTLU: 100 konut
  • AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ 2. ETAP: 100 konut
  • BOĞAZLIYAN YENİPAZAR:79 konut
  • BOĞAZLIYAN 2. ETAP: 315 konut
  • ÇEKEREK: 202 konut
  • MERKEZ: 300 konut
  • SARAYKENT 2. ETAP: 120 konut
  • SORGUN: 100 konut
  • SORGUN DOĞANKENT 2. ETAP: 141 konut
  • ŞEFAATLİ: 104 konut
  • YENİFAKILI 5. ETAP: 141 konut
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