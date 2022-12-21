YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Yozgat'ta kura çekilişleri 20-21 Aralık tarihlerinde yapıldı.Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Merkez, Saraykent, Sorgun, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Yozgat TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yozgat kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ YOZGAT KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

YOZGAT İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI