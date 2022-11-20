Haberler Haberler TÜBA PERSONEL ALIMI | 2022 TÜBA personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

TÜBA PERSONEL ALIMI | 2022 TÜBA personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 12 mmeu alacağını duyurdu. Çeşitli branş ve kontenjanlarda açılan ilanın ardından TÜBA'da çalışmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2022 TÜBA personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi? sorularının cevabını araştırıyor. Başvuruları Aralık ayında yapılacak olan ilana ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 17:00
TÜBA PERSONEL ALIMI | 2022 TÜBA personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

TÜBA PERSONEL ALIMI | Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, 19 Kasım 2022'de yayınladığı bir ilan ile 12 personeli kendi büyesinde istihdam edeceğini duyurdu. 12 farklı branşta yapılacak alımı duyan ve TÜBA bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 2022 TÜBA personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi? sorularını araştırıyor.

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2022 TÜBA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

2022 TÜBA PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

TÜBA'nın resmi internet sitesinde yer alan başvuru ilanında, başvuru tarihleri 1 Aralık 2022 - 13 Aralık 2022 olarak duyuruldu. Başvuruların yalnızca mesai saatleri içinde alınacağının altı çizildi.

2022 TÜBA PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, "Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TÜBA'nın 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 567 inci maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir. TÜBA'nın merkezi Ankara ili olup İstanbul'da çalışma ofisleri bulunmaktadır" denildi.

İlana göre; 4 idari uzman, 2 mütercim, 2 programcı ile birer TÜBA uzmanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen ve şoför alınacak.

2022 TÜBA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

2022 TÜBA PERSONEL ALIMI KPSS PUANI GEREKİR Mİ?

TÜBA'nın yayınladığı ilanda, teknisyen, programcı, şoför, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve idari uzman kadrolarının tamında KPSS şartı aranacağı belirtildi.

2022 TÜBA PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların isimleri 10 Ocak 2023'te ilan edilecek, sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

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