BENTONİT NEDİR? | Bentonit kili zararları, faydaları nedir? - Bentonit kili ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

BENTONİT NEDİR? | İlk kez MÖ 5000 yıllarında Kıbrıs adasında yünlerin yağını almak için kullanılan ve birçok hastalığa şifa olduğu gerekçesiyle günümüzde de kullanımı oldukça yayın olan bentonit kili hakkında araştırmalar, son zamanlarda hız kazandı. Su ile karıştırıldığında bir tür macun oluşturan ve deri sorunlarından saç dökülmesine kadar birçok alanda etkili olduğu düşünülen bentonit kili hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

BENTONİT NEDİR?

Alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

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BENTONİT KİLİ ZARARLARI NEDİR?

Her insan vücudu farklı ürünlere farklı reaksiyonlar gösterebilmektedir. Bu nedenle olması gerekenden farklı bir etkiyle karşılaşıldığında mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Bentonit su çeken bir madde olduğu için kabızlık sorununa neden olabilir.

Kullandığınız ilaçlar varsa etkileri üzerinde değişikliğe sebep olabilir.

Sık idrara çıkmaya sebep olabilir.

BENTONİT KİLİ FAYDALARI NEDİR?

Cildi antibakteriyel özelliği sayesinde kirlerden arındırır ve rahatlatır.

Hücrelerin daha fazla oksijen almasını sağlar ve cilt yenilenmesine katkı sunar.

Saçlarınızdaki fazla yağı ve kiri temizler.

Dolgun ve sağlıklı saçlar için yardımcı olur.

Cilt üzerindeki tahrişi ve kızarıklığı azaltmada destek olur.

Sindirime yardımcı olduğu için bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar.

Ağız ve diş sağlığında önemli bir yer tutar.

Antibakteriyel özelliği ile ağız içinde zararlı bakterileri temizler.

Dişlerin beyazlığında da etkili sonuçlar almanıza yardımcı olur.

Hücrelerin daha fazla oksijene sahip olmasına yardımcı olduğu için enerji verir.

Vücudun iyileşmesinde ve doğru ph düzeyinde kalmasına yardımcı olur.

BENTONİT KİLİ NE İŞE YARAR?

Bentonit kili candida gibi zararlı bakterileri vücuttan atmanıza yardımcı olur.

Bakterileri ve toksinleri arayarak onlara bağlanır ve dışarı atılmasına destek olur.

Bentonit kili diş macunu gibi farklı şekillerde kullanılarak ağız ve diş sağlığına katkı sağlar.

Ağız içerisinde bulunan bakterileri temizleyerek sağlıklı gülüşlere fırsat verir.

Banyo suyunuza ekleyerek cildinizi kimyasallardan arındırmak için kullanabilirsiniz.

Musluk sularının temizlenmesi ve arındırılması içinde elverişlidir.

Bentonit kili nasıl içilir diye soranlar için uygun olan tavsiye uzman görüşü almaktır. Belli yaşlara ve sahip olunan hastalıklara göre değişiklik gösterebilir.

Maske, duş suyunda kullanma, diş macunu gibi farklı şekillerde faydalanılabilir.

Bentonit kili zayıflatır mı diye düşünenler için detoks tariflerinde uygulandığını belirtelim.

BENTONİT KİLİ NERELERDE KULLANILIR?