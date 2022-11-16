VAKIFBANK POLİS MAAŞ PROMOSYONU YATTI MI? | Polis promosyon ne zaman yatacak? - Emniyet promosyonu sorgulama ekranı

Vakıfbank polis maaş promosyonlarında İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli her personele 27 bin lira tutarında ödeme ypaılacağı belirtilirken 1 Kasım'da yürürlüğe giren düzenlemenin ardından binlerce kişi, promosyonun hesaplarına ne zaman geçeceğini merak ediyor. Kasım ayının ilk yarının geride kalmasıyla meraklar artarken EGM ile Vakıfbank ile imzalanan anlaşmanın detayları kapsamında, Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı? Polis promosyon ne zaman yatacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

VAKIFBANK POLİS MAAŞ PROMOSYONU YATTI MI?

Vakıfbank polis maaş promosyonları henüz hesaplara yatırılmadı. Vakıfbank ile EGM arasında yapılan promosyon anlaşmasının 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurulmuştu. Tek seferde ödenecek 27 bin lira promosyon ücretinde herhangi bir kesinti olmayacağı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada promosyon konusuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

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"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."

"Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

POLİS PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Peşin ve tek seferde ödenecek olan promosyonların Kasım ayı bitmeden hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği belirtildi.