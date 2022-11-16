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HUGGY WUGGY NEDEN YASAKLANDI? | Yasaklanan oyuncak Huggy Wuggy neden tehlikeli?

Türkiye pazarında satışta olan Huggy Wuggy isimli oyuncaklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda oyuncakların toplatılması ve yenilerinin piyasaya sürülmemesi çağrısında bulunulurken bu karar üzerine özellikle çocuk sahibi vatandaşlar arama motorlarında Huggy Wuggy neden yasaklandı? Yasaklanan oyuncak Huggy Wuggy neden tehlikeli? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Huggy Wuggy oyuncağı hakkında tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:34 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:00
HUGGY WUGGY NEDEN YASAKLANDI? | Yasaklanan oyuncak Huggy Wuggy neden tehlikeli?

İki firma tarafından Türkiye pazarında piyasaya sunulan ve çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle bir süredir gündemde olan Huggy Wuggy oyuncakları hakkında karar çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşmelerinin ardından Huggy Wuggy oyuncaklarının toplatılmasına ve bu oyuncakları piyasaya süren iki firmaya toplam 123 bin lira ceza kesilmesine karar verildi. Bunun üzerine Huggy Wuggy neden yasaklandı? Yasaklanan oyuncak Huggy Wuggy neden tehlikeli? soruları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

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HUGGY WUGGY NEDEN YASAKLANDI?

Huggy Wuggy oyuncaklarının toplatılmasına karar verilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu oyuncaklardan numuneler toplatılarak denetimler yapıldığını bildirdi. Bu denetimlerin sonucunda oyuncakların toplatılmasına karar verildiğini bildiren Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

YASAKLANAN OYUNCAK HUGGY WUGGY NEDEN TEHLİKELİ?

"Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen yoğun görüşmeler neticesinde, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen 'Huggy Wuggy' oyuncağının piyasada yer almasını, çocuklar arasında yaygınlaşmasını önlemek üzere bir dizi önlem alınmıştır. Toplantı neticesinde 'Huggy Wuggy' karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır.

Yapılan testlerde 'piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması' amacıyla duyuru yapılmış olup, ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır."

Korkutucu yüzlere ve dişlere sahip Huggy Wuggy oyuncaklarının çocukların psikoloji üzerinde olumsuz etki bırakacağını bir süredir sıklıkla dile getiren pedagoglar, aileleri, çocuklarına bu oyuncaklardan almamaları için uyardı.

OYUNCAK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aile Bakanlığı oyuncak satın alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

  • CE işareti bulunan ürünler satın alınmalı,
  • Ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmasına dikkat edilmeli,
  • Uyarılar mutlaka okunmalı ve titizlikle uygulanmalı,
  • Çocuğun yaşına uygun ürünler satın alınmalı,
  • 3 yaş altı oyuncak satın alırken oyuncaklarda keskin kenarların, sivri uçların, küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat edilmeli.

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