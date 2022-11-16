HUGGY WUGGY NEDEN YASAKLANDI? | Yasaklanan oyuncak Huggy Wuggy neden tehlikeli?

İki firma tarafından Türkiye pazarında piyasaya sunulan ve çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle bir süredir gündemde olan Huggy Wuggy oyuncakları hakkında karar çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşmelerinin ardından Huggy Wuggy oyuncaklarının toplatılmasına ve bu oyuncakları piyasaya süren iki firmaya toplam 123 bin lira ceza kesilmesine karar verildi. Bunun üzerine Huggy Wuggy neden yasaklandı? Yasaklanan oyuncak Huggy Wuggy neden tehlikeli? soruları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...



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HUGGY WUGGY NEDEN YASAKLANDI?

Huggy Wuggy oyuncaklarının toplatılmasına karar verilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu oyuncaklardan numuneler toplatılarak denetimler yapıldığını bildirdi. Bu denetimlerin sonucunda oyuncakların toplatılmasına karar verildiğini bildiren Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

YASAKLANAN OYUNCAK HUGGY WUGGY NEDEN TEHLİKELİ?

"Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen yoğun görüşmeler neticesinde, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen 'Huggy Wuggy' oyuncağının piyasada yer almasını, çocuklar arasında yaygınlaşmasını önlemek üzere bir dizi önlem alınmıştır. Toplantı neticesinde 'Huggy Wuggy' karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır.

Yapılan testlerde 'piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması' amacıyla duyuru yapılmış olup, ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır."

Korkutucu yüzlere ve dişlere sahip Huggy Wuggy oyuncaklarının çocukların psikoloji üzerinde olumsuz etki bırakacağını bir süredir sıklıkla dile getiren pedagoglar, aileleri, çocuklarına bu oyuncaklardan almamaları için uyardı.

OYUNCAK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aile Bakanlığı oyuncak satın alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor: